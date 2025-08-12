Татарстан отбил атаку украинских БПЛА, пытавшихся ударить по местным заводам
Ранним утром 12 августа Татарстан стал мишенью массированной атаки украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, с 09:20 до 10:15 по московскому времени силы ПВО успешно перехватили и сбили девять дронов самолётного типа над территорией республики. Целью атаки были промышленные объекты региона, но, к счастью, жертв и разрушений удалось избежать.
Все предприятия Татарстана продолжают функционировать в штатном режиме, а производственные процессы не пострадали. Власти региона оперативно отреагировали на угрозу: временно введённый режим «Ковер» для Международного аэропорта Казани был снят, и воздушная гавань возобновила работу.
В Минобороны подчеркнули, что благодаря слаженной работе ПВО атака не привела к серьёзным последствиям. Местные жители, несмотря на утренний переполох, сохраняют спокойствие, а регион продолжает работать в обычном ритме.
А минувшей ночью в Ставрополе системы РЭБ успешно подавили атаку украинских беспилотников. Никто не пострадал. Однако были повреждены окна социального учреждения. Всего за ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем.