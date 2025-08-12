Татарстан отбил атаку украинских БПЛА, пытавшихся ударить по местным заводам

Ранним утром 12 августа Татарстан стал мишенью массированной атаки украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, с 09:20 до 10:15 по московскому времени силы ПВО успешно перехватили и сбили девять дронов самолётного типа над территорией республики. Целью атаки были промышленные объекты региона, но, к счастью, жертв и разрушений удалось избежать.

Все предприятия Татарстана продолжают функционировать в штатном режиме, а производственные процессы не пострадали. Власти региона оперативно отреагировали на угрозу: временно введённый режим «Ковер» для Международного аэропорта Казани был снят, и воздушная гавань возобновила работу.