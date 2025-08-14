Более 30 БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Белгородом утром 14 августа

Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников, утром 14 августа было уничтожено более 30 БПЛА. Как сообщает SHOT, обстрелы продолжаются, в городе слышны взрывы.

По информации телеграм-канала, атаки осуществляются с использованием дронов типа «Дартс» и FPV-аппаратов. В числе поражённых объектов оказалось здание правительства Белгородской области и другие административные сооружения в центре города.

Местные власти ввели ограничительные меры, рекомендовав жителям не покидать жилища без крайней необходимости. Государственные учреждения переведены на удалённый режим работы, крупные торговые центры закрыты как минимум на ближайшие двое суток. Одна из жительниц города сообщила, что вынуждена практически постоянно находиться и работать в коридоре своей квартиры из-за непрекращающихся атак.