В Белгороде зоопарк, театр и аквапарк приостановили работу после атаки БПЛА

В Белгороде несколько культурных и развлекательных учреждений временно прекратили работу из-за атаки беспилотников. В драматическом театре имени М.С. Щепкина уточнили, что 14 и 15 августа кассы работать не будут. Аналогичные меры приняты в аквапарке «Лазурный», городском зоопарке, пикник-парке и парке аттракционов «Калейдоскоп» — все они закрыты для посетителей в связи с текущей оперативной обстановкой.

Представители торгового комплекса «Сити Молл» на улице Щорса пояснили, что 14 августа магазины на его территории не работают. При этом здание остаётся открытым. Внутри дежурят сотрудники охраны, а на территории комплекса доступны укрытия.