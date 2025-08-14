В Белгороде зоопарк, театр и аквапарк приостановили работу после атаки БПЛА
Последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / «Настоящий Гладков»
В Белгороде несколько культурных и развлекательных учреждений временно прекратили работу из-за атаки беспилотников. В драматическом театре имени М.С. Щепкина уточнили, что 14 и 15 августа кассы работать не будут. Аналогичные меры приняты в аквапарке «Лазурный», городском зоопарке, пикник-парке и парке аттракционов «Калейдоскоп» — все они закрыты для посетителей в связи с текущей оперативной обстановкой.
Представители торгового комплекса «Сити Молл» на улице Щорса пояснили, что 14 августа магазины на его территории не работают. При этом здание остаётся открытым. Внутри дежурят сотрудники охраны, а на территории комплекса доступны укрытия.
Рано утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ атаковали БПЛА здание областного правительства. В результате инцидента был повреждён автомобиль, а трое человек получили ранения. По словам губернатора, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии и его жену с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги был направлен в городскую больницу № 2 Белгорода.