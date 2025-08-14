Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:59

«Киев бьётся в истерике перед саммитом»: В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

Мирошник: Удар по Белгороду говорит об истерике Киева перед саммитом на Аляске

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Нападение украинских беспилотников на Белгород демонстрирует отчаяние киевских властей перед предстоящими переговорами между Россией и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, курирующий вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.

Мирошник отметил в своём Telegram-канале, что действия ВСУ напоминают истерику на фоне приближающегося саммита. Он подчеркнул, что Белгород расположен всего в 30 километрах от границы, и удар был спланирован как террористический акт с политическим подтекстом. По его словам, подобные методы характерны не для цивилизованного государства, а для группировки, привыкшей воевать против гражданского населения.

8 августа Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа в штате Аляска. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Выследили и взорвали: Камера сняла охоту ВСУ на машину в центре Белгорода
Выследили и взорвали: Камера сняла охоту ВСУ на машину в центре Белгорода

Напомним, сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку здание белгородского кабмина, а затем повторили её несколько раз. Пострадали три человека.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar