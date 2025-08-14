Нападение украинских беспилотников на Белгород демонстрирует отчаяние киевских властей перед предстоящими переговорами между Россией и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, курирующий вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.

Мирошник отметил в своём Telegram-канале, что действия ВСУ напоминают истерику на фоне приближающегося саммита. Он подчеркнул, что Белгород расположен всего в 30 километрах от границы, и удар был спланирован как террористический акт с политическим подтекстом. По его словам, подобные методы характерны не для цивилизованного государства, а для группировки, привыкшей воевать против гражданского населения.