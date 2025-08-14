«Киев бьётся в истерике перед саммитом»: В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на Белгород
Мирошник: Удар по Белгороду говорит об истерике Киева перед саммитом на Аляске
Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»
Нападение украинских беспилотников на Белгород демонстрирует отчаяние киевских властей перед предстоящими переговорами между Россией и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, курирующий вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.
Мирошник отметил в своём Telegram-канале, что действия ВСУ напоминают истерику на фоне приближающегося саммита. Он подчеркнул, что Белгород расположен всего в 30 километрах от границы, и удар был спланирован как террористический акт с политическим подтекстом. По его словам, подобные методы характерны не для цивилизованного государства, а для группировки, привыкшей воевать против гражданского населения.
8 августа Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа в штате Аляска. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку здание белгородского кабмина, а затем повторили её несколько раз. Пострадали три человека.