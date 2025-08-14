Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 07:07

Выследили и взорвали: Камера сняла охоту ВСУ на машину в центре Белгорода

Губернатор Гладков показал видео атаки дрона ВСУ на машину в центре Белгорода

Обложка © Телеграм / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в центре Белгорода. В результате атаки машина выгорела полностью.

Видео © Телеграм / Настоящий Гладков

На кадрах видно, как ВСУшники целенаправленно направляют дрон в движущуюся по трассе машину и сбрасывают бомбу. От взрыва автомобиль оказался охвачен огнём. К раненым тут же поспешили на помощь очевидцы и вытащили из горящей машины.

Раненые на улицах, машины в огне: Белгород находится под атакой ВСУ
Как уже писал Life.ru, сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание Правительства Белгородской области. Позже атака повторилась, ранены три человека.

Андрей Бражников
