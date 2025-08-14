Выследили и взорвали: Камера сняла охоту ВСУ на машину в центре Белгорода

На кадрах видно, как ВСУшники целенаправленно направляют дрон в движущуюся по трассе машину и сбрасывают бомбу. От взрыва автомобиль оказался охвачен огнём. К раненым тут же поспешили на помощь очевидцы и вытащили из горящей машины.