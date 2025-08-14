Раненые на улицах, машины в огне: Белгород находится под атакой ВСУ

Белгород вновь атаковали украинские беспилотники. В ходе атаки были ранены три мирных жителя, на дорогах горят машины. Об атаке сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина с множественными осколочными ранениями находится в тяжёлом состоянии. Его супругу с ожогом предплечья экстренная медицинская бригада срочно доставляет в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший получил баротравму и осколочное ранение ноги — он направлен в городскую больницу №2 для оказания необходимой помощи.