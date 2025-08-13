ВСУ дроном атаковали частный дом в Белгороде, пострадала женщина

Белгород вновь оказался под прицелом беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки, направленной на частный сектор, ранения получила местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По имеющимся данным, удар пришёлся по частному жиломудому. Согласно предварительной информации, полученной от медицинских работников, пострадавшая женщина диагностирована с баротравмой. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия и доставила раненую в городскую больницу № 2 г. Белгорода для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

В результате прямого попадания здание получило значительные повреждения: в доме выбиты оконные проемы, серьезно пострадали кровля и фасад. На месте происшествия незамедлительно приступили к работе экстренные и оперативные службы. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента и масштабы разрушений. Информация о последствиях уточняется.