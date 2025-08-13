БПЛА за тысячу долларов: чем Украина бьёт по Белгороду Оглавление БПЛА «Дартс»: характеристики, модификации и возможности украинского беспилотника Кто производит БПЛА «Дартс»: проект Brave1 Где применяют «Дартс»: удары по Белгороду Вооружённые формирования Украины стали массово применять новые беспилотники для ударов по Белгородской области. Характеристики БПЛА «Дартс» — в материале Life.ru. 13 августа, 12:05 Украинские БПЛА «Дартс» стали долетать до Белгорода. Обложка © Соцсети

Украинские подразделения всё чаще применяют ударный БПЛА «Дартс» по целям на территории России. Беспилотник уже имеет несколько модификаций. Мониторинговые каналы часто сообщают об их применении в Белгородской области.

БПЛА «Дартс»: характеристики, модификации и возможности украинского беспилотника

По данным проекта LostArmour, «Дартс» имеет длину 1,52 метра, может развивать скорость до 160 км/ч и наносить удары на расстоянии до 50 километров. Он оснащён электрическим двигателем. Кроме того, беспилотник оборудован системой автонаведения. Это означает, что оператор может просто указать цель, а дальше БПЛА может нанести удар в автономном режиме.

— Основной корпус — из пенопласта и фанеры, вес взрывчатки — около 4 килограммов. Частично защищён от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость порядка 1000 долларов, — рассказал подробнее о «Дартсе» военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

Украинский БПЛА «Дартс» стал двухмоторным. Фото © Соцсети

В июле стало известно, что появилась новая версия этого БПЛА. Он стал двухмоторным, что увеличило грузоподъёмность. Предположительно, обновлённый «Дартс» может нести до 14 килограммов.

— В целом это один из самых массовых самолётов, находящихся сейчас на фронте. Сегодня мы представляем его двухмоторную версию. То есть в настоящее время в войска поступает его одномоторная версия, а сейчас мы уже начинаем поставлять малой серией двухмоторную версию, — сообщил на презентации представитель компании Brave1.

Кто производит БПЛА «Дартс»: проект Brave1

Выпуском БПЛА «Дартс» занимается проект Brave1. Это платформа, созданная Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом, Советом национальной безопасности, Министерством стратегической промышленности и Министерством экономики.

Через Brave1 выделяются средства другим украинским компаниям, занимающимся разработкой и выпуском вооружения. Проекту всего два года, но он уже попал в скандал, когда был запущен Brave1 Market.

— Brave1 Market — это единая платформа электронной коммерции для координации сотрудничества всех заинтересованных сторон оборонно-технической отрасли. Она заменит Amazon военным, позволяя подразделениям закупать необходимые технологии прямо с передовой, — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Производство БПЛА «Дартс». Фото © Соцсети

На ней была запущена система мотивации. За убийство российских военных или поражение военной техники начислялись бонусные баллы, которые можно потратить на вооружение и боеприпасы, а также технику.

Где применяют «Дартс»: удары по Белгороду

Украинские боевики не против отправить БПЛА за 1000 долларов по целям, которые не несут угрозу для ВСУ. 13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ударил по гражданскому объекту. Это был Октябрьский районный суд Белгорода. В это же время мониторинговые каналы говорили о «Дартсе» в небе над городом.

Украинский БПЛА «Дартс» ударил по Белгороду. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

— В результате детонации в одном из помещений произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждены остекление и фасад. Приняли решение временно перенести работу данного учреждения в другое место, — написал глава региона.

Это не единственный случай применения «Дартса». Обломки этого БПЛА упали на крышу стадиона «Белгород-арена». Достают беспилотники данного типа и до Курской области.

Авторы Даниил Черных