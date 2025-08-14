Гладков: ВСУ нанесли удар по зданию Правительства Белгородской области

Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание Правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, здание получило небольшие повреждения. За спиной на видео Гладкова можно заметить обвалившиевся части фасада.

«В ситуации справимся, самое главное — быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего», — сказал Гладков.

Вячеслав Гладков о повреждениях здания Правительства Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков