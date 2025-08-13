ВСУ ударили HIMARS по Брянской области: Произошло возгорание, пострадал пожарный
Брянская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. По его словам, комбинированный удар наносился реактивными снарядами РСЗО HIMARS и беспилотниками.
В результате атаки загорелся объект топливной инфраструктуры в Унечском районе. Пожар был полностью ликвидирован силами МЧС. При тушении пострадал один из пожарных, его доставили в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.
Глава региона поблагодарил оперативные службы и спасателей за слаженную работу и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
Буквально на днях, 11 августа, в Брянской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников. Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина.
