Регион
13 августа, 11:10

ВСУ ударили HIMARS по Брянской области: Произошло возгорание, пострадал пожарный

В Брянской области ликвидировали пожар после атаки ВСУ, пострадал пожарный

Брянская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. По его словам, комбинированный удар наносился реактивными снарядами РСЗО HIMARS и беспилотниками.

В результате атаки загорелся объект топливной инфраструктуры в Унечском районе. Пожар был полностью ликвидирован силами МЧС. При тушении пострадал один из пожарных, его доставили в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Глава региона поблагодарил оперативные службы и спасателей за слаженную работу и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Буквально на днях, 11 августа, в Брянской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников. Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина.

