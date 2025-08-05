Военный эксперт оценил силы ВСУ на границе с Брянской областью

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточили у границы с Брянской областью не более 25 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный аналитик Василий Дандыкин.

«Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч. ВСУ не способны сейчас собрать 50 тысяч военных, как это было в августе прошлого года во время событий в Курской области», — рассказал эксперт NEWS.ru.

Дандыкин также указал на серьёзное сокращение возможностей украинской противовоздушной обороны, подчеркнув, что её ресурсы фактически на исходе.