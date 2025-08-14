Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:16

Гладков: ВСУ в четвёртый раз атаковали БПЛА здание белгородского правительства

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

ВСУ в четвёртый раз атаковали здание Правительства Белгородской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Уже в четвёртый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию Правительства Белгородской области», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.

Гладков также опубликовал фото последствий атаки. На кадрах видно, что у здания повреждён фасад и остекленение.

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Последствия атаки ВСУ на Правительство Белгородской области. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

Напомним, сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание белгородского кабмина. Позже атака повторилась, пострадали три человека.

Никита Никонов
