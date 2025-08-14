Гладков: ВСУ в четвёртый раз атаковали БПЛА здание белгородского правительства
ВСУ в четвёртый раз атаковали здание Правительства Белгородской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Уже в четвёртый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию Правительства Белгородской области», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.
Гладков также опубликовал фото последствий атаки. На кадрах видно, что у здания повреждён фасад и остекленение.
Напомним, сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание белгородского кабмина. Позже атака повторилась, пострадали три человека.