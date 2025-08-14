Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 18:05

Гладков: 12-летний мальчик пострадал от удара БПЛА по Белгородской области

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадал 12-летний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«12-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Он доставлен в больницу», — написал губернатор.

Пострадавший ребёнок был оперативно госпитализирован. Точное место и обстоятельства происшествия губернатор не уточнил. В настоящее время медики оказывают мальчику необходимую помощь, оценивается тяжесть полученных травм.

До 13 выросло число пострадавших из-за атаки дрона по дому в Ростове-на-Дону
До 13 выросло число пострадавших из-за атаки дрона по дому в Ростове-на-Дону

Сегодня вооружённые силы Украины атаковали Белгород 32 беспилотниками. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате новых ударов по региону пострадали мирные граждане. В Белгородском районе 19 населённых пунктов подверглись обстрелам и атакам 46 БПЛА, из которых 26 были сбиты ПВО. Ранения получили семь человек, в том числе четверо бойцов отряда «Орлан». Повреждения затронули пять квартир, 16 частных домов, семь хозяйственных построек, а также социальные, коммерческие объекты и шесть автомобилей.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar