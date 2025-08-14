Гладков: 12-летний мальчик пострадал от удара БПЛА по Белгородской области

Сегодня вооружённые силы Украины атаковали Белгород 32 беспилотниками. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате новых ударов по региону пострадали мирные граждане. В Белгородском районе 19 населённых пунктов подверглись обстрелам и атакам 46 БПЛА, из которых 26 были сбиты ПВО. Ранения получили семь человек, в том числе четверо бойцов отряда «Орлан». Повреждения затронули пять квартир, 16 частных домов, семь хозяйственных построек, а также социальные, коммерческие объекты и шесть автомобилей.