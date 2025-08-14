Встреча Путина и Трампа
Регион
14 августа, 08:05

До 13 выросло число пострадавших из-за атаки дрона по дому в Ростове-на-Дону

Обложка © SHOT

В результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, двое пострадавших уже госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё 11 пострадавших доставляются в больницу. Слюсарь добавил, что информация о пострадавших будет уточняться.

Дрон, атаковавший дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатки

Напомним, утром 14 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону произошёл взрыв. В центре города наблюдался столб дыма. Позже оказалось, что ВСУ атаковали жилой дом беспилотником. Из здания эвакуировано 54 человека. По словам местных властей, также повреждены и другие дома. Life.ru публиковал видео первых секунд после атаки.

