До 13 выросло число пострадавших из-за атаки дрона по дому в Ростове-на-Дону

В результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, двое пострадавших уже госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё 11 пострадавших доставляются в больницу. Слюсарь добавил, что информация о пострадавших будет уточняться.