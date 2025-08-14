Дрон, атаковавший дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатки
Украинский беспилотник, сегодня утром атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщает SHOT.
Последствия удара дрона по жилому дому в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT
Предварительно, для удара ВСУ использовали дорн «Аэропракт» — «Летучая лисица». Весь удар на себя принял парапет крыши.
Напомним, утром 14 августа стало известно, что в Ростове-на-Дону произошёл взрыв. В центре города наблюдается столб дыма. Позже оказалось, что ВСУ атаковали жилой дом дроном. В результате пострадало 5 человек, 4 из них помощь была оказана на месте, а один госпитализирован. Из дома эвакуировано 54 человека. Повреждены также несколько многоквартирных домов.
Обложка © SHOT