В жилой дом в Ростове-на-Дону врезался дрон «Летучая лисица»

ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица» (A-22 Foxbat). Об этом сообщает SHOT.

Беспилотник ВСУ «Аэропракт» — «Летучая лисица», атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT

Очевидцы видели его пролёт за несколько минут до взрыва. По данным телеграм-канала, в многоэтажке повреждено десять квартир.

Базовая дальность A-22 Foxbat составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Переделанные в БПЛА «‎лисицы» украинские военные использовали для атаки Елабуги в Татарстане.