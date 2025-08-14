Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:44

В жилой дом в Ростове-на-Дону врезался дрон «Летучая лисица»

ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица» (A-22 Foxbat). Об этом сообщает SHOT.

Беспилотник ВСУ «Аэропракт» — «Летучая лисица», атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT

Очевидцы видели его пролёт за несколько минут до взрыва. По данным телеграм-канала, в многоэтажке повреждено десять квартир.

Базовая дальность A-22 Foxbat составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Переделанные в БПЛА «‎лисицы» украинские военные использовали для атаки Елабуги в Татарстане.

Опубликовано видео первых секунд после удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. Позже стало известно, что дрон атаковал жилой дом. Предварительно, пострадали пять человек.

Обложка © SHOT

