В жилой дом в Ростове-на-Дону врезался дрон «Летучая лисица»
SHOT: ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону дроном Летучая лисица
ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица» (A-22 Foxbat). Об этом сообщает SHOT.
Беспилотник ВСУ «Аэропракт» — «Летучая лисица», атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT
Очевидцы видели его пролёт за несколько минут до взрыва. По данным телеграм-канала, в многоэтажке повреждено десять квартир.
Базовая дальность A-22 Foxbat составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Переделанные в БПЛА «лисицы» украинские военные использовали для атаки Елабуги в Татарстане.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. Позже стало известно, что дрон атаковал жилой дом. Предварительно, пострадали пять человек.
Обложка © SHOT