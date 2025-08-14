Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:38

Опубликовано видео первых секунд после удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону

SHOT показал видео первых секунд после атаки БПЛА ВСУ на дом в Ростове-на-Дону

Появилось видео первых секунд после атаки дрона ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал SHOT.

Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT

На записи видно, что в нескольких квартирах выбиты стёкла, на земле валяются осколки. Экстренные службы работают на месте ЧП. Подробности выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. В городе была объявлена ракетная опасность. Позже стало известно, что дрон атаковал жилой дом.

