Опубликовано видео первых секунд после удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону
SHOT показал видео первых секунд после атаки БПЛА ВСУ на дом в Ростове-на-Дону
Появилось видео первых секунд после атаки дрона ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал SHOT.
Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT
На записи видно, что в нескольких квартирах выбиты стёкла, на земле валяются осколки. Экстренные службы работают на месте ЧП. Подробности выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. В городе была объявлена ракетная опасность. Позже стало известно, что дрон атаковал жилой дом.
Обложка © SHOT