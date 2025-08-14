Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:31

В Ростове-на-Дону повреждён жилой дом после атаки дрона ВСУ

SHOT: Взрыв в Ростове-на-Дону, предварительно, произошёл из-за атаки дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Взрыв в Ростове-на-Дону, предварительно, произошёл из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом пишет SHOT.

Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, удар был нанесён по жилому дому. Согласно предварительной информации, могут быть пострадавшие. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. В городе была объявлена ракетная опасность.

Никита Никонов
