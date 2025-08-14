В Ростове-на-Дону повреждён жилой дом после атаки дрона ВСУ

Взрыв в Ростове-на-Дону, предварительно, произошёл из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом пишет SHOT.

Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, удар был нанесён по жилому дому. Согласно предварительной информации, могут быть пострадавшие. Сейчас на месте работают оперативные службы.