В Ростове-на-Дону повреждён жилой дом после атаки дрона ВСУ
SHOT: Взрыв в Ростове-на-Дону, предварительно, произошёл из-за атаки дрона
Взрыв в Ростове-на-Дону, предварительно, произошёл из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом пишет SHOT.
Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, удар был нанесён по жилому дому. Согласно предварительной информации, могут быть пострадавшие. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, дрожали окна в домах и офисах. В городе была объявлена ракетная опасность.