Регион
14 августа, 07:25

ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

ВСУ ударили дроном по аквапарку в курортном селе Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

«Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми. К счастью, никто не пострадал», — отметил он.

Сейчас на месте пожарные тушат возгорание.

Выследили и взорвали: Камера сняла охоту ВСУ на машину в центре Белгорода

Ранее сегодня утром, 14 августа, ВСУ уже атаковали центр Белгорода. Там дрон противника целенаправленно выслеживал гражданский автомобиль. В результате удара пострадали три человека.

Александра Вишнякова
