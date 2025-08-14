ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
ВСУ ударили дроном по аквапарку в курортном селе Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.
«Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми. К счастью, никто не пострадал», — отметил он.
Сейчас на месте пожарные тушат возгорание.
Ранее сегодня утром, 14 августа, ВСУ уже атаковали центр Белгорода. Там дрон противника целенаправленно выслеживал гражданский автомобиль. В результате удара пострадали три человека.