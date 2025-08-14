Слюсарь: В Ростове-на-Дону повреждены несколько жилых домов после атаки дрона

Несколько многоквартирных домов повреждены в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.