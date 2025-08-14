Гладков: Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников ВСУ

ВСУ запустили 32 вражеских беспилотника по Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках на область, в результате которых пострадали мирные жители.

Так, в Белгородском районе обстрелам и атакам 46 БПЛА подверглись 19 населённых пунктов. Системы ПВО уничтожили 26 дронов. Ранения получили семь человек, включая четырёх бойцов подразделения «Орлан». Повреждены пять квартир, социальные и коммерческие объекты, 16 частных домов, семь надворных построек и шесть автомобилей.

В Борисовском районе в мирных летели шесть беспилотников, один сбит. В селе Беленькое повреждены газовая труба, два дома и хозпостройка. В Валуйском округе сбили и подавили 17 из 32 дронов. В селе Двулучное двое мужчин ранены при атаке на автомобиль, им оказали помощь в больнице. Повреждены дома, машины и административное здание предприятия.

В Волоконовском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Тишанка. В Грайворонском округе после атак 23 БПЛА (шесть сбито) пострадали два человека. Один госпитализирован, второй после обследования отпущен. Разрушения затронули социальные объекты, дома и технику.

В Краснояружском районе идёт уточнение последствий восьми обстрелов и атак 17 дронов. В Шебекинском округе ранен боец «Орлана», повреждены дома и автомобили.