Слюсарь: В Ростове-на-дону повреждены 10 домов после атаки дронов

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены окна и балконы в десяти многоквартирных домах, а также припаркованные автомобили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется», — написал он.