Слюсарь: В Ростове-на-дону повреждены 10 домов после атаки дронов
Обложка © SHOT
В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены окна и балконы в десяти многоквартирных домах, а также припаркованные автомобили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
«По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется», — написал он.
В результате атаки ВСУ с использованием дронов в Ростове-на-Дону пострадали несколько жилых домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. По данным Слюсаря, ранены 13 человек, двое из них в тяжёлом состоянии. Жителей пострадавших зданий эвакуируют, для них организован пункт временного размещения в местной школе. Власти создали оперативный штаб, проводится осмотр домов. На месте введён режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, утром 14 августа в Ростове-на-Дону раздался сильный взрыв, а над центром города появился столб дыма. Позже выяснилось, что причиной стала атака беспилотника ВСУ, поразившего жилой дом. Из пострадавшего здания оперативно эвакуировали 54 человека, а всего было эвакуировано 212 жителей. Life.ru разместил видеозаписи, показывающие первые моменты после происшествия. Двое детей пострадали от атаки БПЛА ВСУ, повредившего жилые дома.