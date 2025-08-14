Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 09:02

Режим ЧС после атаки ВСУ ввели в Ростове-на-Дону

Обложка © SHOT

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального уровня объявили власти в Ростове-на-Дону. Это решение было принято после инцидента, связанного с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщили РИА «Новости» в администрации города, данная мера направлена на координацию действий всех оперативных служб, которые уже активно работают на месте происшествия.

Дрон, атаковавший дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатки
Дрон, атаковавший дом в Ростове-на-Дону, мог нести на себе до 20 кг взрывчатки

Напомним, утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, над центральной частью города поднялся столб дыма. Впоследствии было установлено, что произошедшее стало результатом атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного Вооружёнными силами Украины (ВСУ), который поразил жилое здание. Из затронутого ударом строения было оперативно эвакуировано 54 человека. По заявлениям местных властей, также зафиксированы повреждения в соседних домовладениях. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после инцидента. В настоящее время число пострадавших насчитывает 13 человек.

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
