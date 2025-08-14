Режим ЧС после атаки ВСУ ввели в Ростове-на-Дону
Обложка © SHOT
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального уровня объявили власти в Ростове-на-Дону. Это решение было принято после инцидента, связанного с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Как сообщили РИА «Новости» в администрации города, данная мера направлена на координацию действий всех оперативных служб, которые уже активно работают на месте происшествия.
Напомним, утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, над центральной частью города поднялся столб дыма. Впоследствии было установлено, что произошедшее стало результатом атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного Вооружёнными силами Украины (ВСУ), который поразил жилое здание. Из затронутого ударом строения было оперативно эвакуировано 54 человека. По заявлениям местных властей, также зафиксированы повреждения в соседних домовладениях. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после инцидента. В настоящее время число пострадавших насчитывает 13 человек.