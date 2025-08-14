Двое детей пострадали в результате атаки дрона ВСУ на Ростов-на-Дону
Обложка © Life.ru
Двое детей получили различные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилые дома в Ростове-на-Дону. Всего пострадали 13 человек, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах», — написал он.
Также повреждены окна и балконы в 10 домах, а также автомобили. На месте работают сапёры. Для жильцов организован пункт временного размещения.
Напомним, что утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, над центральной частью города поднялся столб дыма. Впоследствии было установлено, что произошедшее стало результатом атаки БПЛА ВСУ, который поразил жилое здание. Из затронутого ударом строения было оперативно эвакуировано 54 человека. Всего же число эвакуированных — 212 человек. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после инцидента.