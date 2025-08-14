Двое детей пострадали в результате атаки дрона ВСУ на Ростов-на-Дону

Двое детей получили различные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилые дома в Ростове-на-Дону. Всего пострадали 13 человек, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах», — написал он.