«Десятки спасённых жизней»: Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом

Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
На протяжении четырёх дней Белгород и пригород подвергается налётам вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он опубликовал видео уничтожения украинского дрона над Белгородом российскими силами ПВО.
«На кадрах с дрона нашего подразделения «БАРС-Белгород» видно уничтожение беспилотника ВСУ нашими расчётами ПВО», — уточнил глава Белгородской области.
Силы ПВО уничтожили дрон над Белгородом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Также Гладков выразил благодарность ВС РФ, отметив, что «каждая сбитая цель — это десятки спасённых жизней».
Ранее стало известно, что очередной налёт украинских беспилотников на Белгородскую область привёл к ранениям двух мирных жителей. Пострадавшие были немедленно доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.