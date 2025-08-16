Встреча Путина и Трампа
Регион
«Десятки спасённых жизней»: Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом

На протяжении четырёх дней Белгород и пригород подвергается налётам вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он опубликовал видео уничтожения украинского дрона над Белгородом российскими силами ПВО.

«На кадрах с дрона нашего подразделения «БАРС-Белгород» видно уничтожение беспилотника ВСУ нашими расчётами ПВО», — уточнил глава Белгородской области.

Также Гладков выразил благодарность ВС РФ, отметив, что «каждая сбитая цель — это десятки спасённых жизней».

Женщина ранена в Белгороде во время атаки ВСУ
Ранее стало известно, что очередной налёт украинских беспилотников на Белгородскую область привёл к ранениям двух мирных жителей. Пострадавшие были немедленно доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.

