«Десятки спасённых жизней»: Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом

На протяжении четырёх дней Белгород и пригород подвергается налётам вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он опубликовал видео уничтожения украинского дрона над Белгородом российскими силами ПВО.

«На кадрах с дрона нашего подразделения «БАРС-Белгород» видно уничтожение беспилотника ВСУ нашими расчётами ПВО», — уточнил глава Белгородской области.

Силы ПВО уничтожили дрон над Белгородом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Также Гладков выразил благодарность ВС РФ, отметив, что «каждая сбитая цель — это десятки спасённых жизней».