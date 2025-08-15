Женщина ранена в Белгороде во время атаки ВСУ
Гладков: В Белгороде после взрыва украинского дрона пострадала мирная жительница
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат взорвался неподалёку от жилого дома, ранив местную жительницу. Взрыв произошёл рядом с многоэтажкой, где в этот момент находились люди. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Медики оперативно прибыли на место и доставили пострадавшую в городскую больницу № 2 для оказания необходимой медицинской помощи.
«На месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств», — отметил глава региона.
Ранее украинская армия нанесла удар беспилотником по селу Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. В результате атаки ВСУ мирный житель получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения по всему телу.