15 августа, 14:21

Женщина ранена в Белгороде во время атаки ВСУ

Гладков: В Белгороде после взрыва украинского дрона пострадала мирная жительница

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат взорвался неподалёку от жилого дома, ранив местную жительницу. Взрыв произошёл рядом с многоэтажкой, где в этот момент находились люди. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Медики оперативно прибыли на место и доставили пострадавшую в городскую больницу № 2 для оказания необходимой медицинской помощи.

«На месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств», — отметил глава региона.

Ранее украинская армия нанесла удар беспилотником по селу Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. В результате атаки ВСУ мирный житель получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения по всему телу.

    avatar