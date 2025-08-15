Женщина ранена в Белгороде во время атаки ВСУ

В Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат взорвался неподалёку от жилого дома, ранив местную жительницу. Взрыв произошёл рядом с многоэтажкой, где в этот момент находились люди. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.