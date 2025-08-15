Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Запорожской области. Фото © Telegram/Балицкий Евгений
Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Сейчас с ними всё в порядке.
«Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья», — сообщил Балицкий.
Кроме того, при тушении пожара также был повреждён автомобиль МЧС.
А ранее сегодня украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске. В результате удара погибла одна женщина, ещё 12 человек пострадали. Огонь охватил четыре верхних этажа дома. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних зданиях и школе.