Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Сейчас с ними всё в порядке.

«Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья», — сообщил Балицкий.

Кроме того, при тушении пожара также был повреждён автомобиль МЧС.