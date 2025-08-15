Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 08:32

Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Запорожской области. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Запорожской области. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Сейчас с ними всё в порядке.

«Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья», — сообщил Балицкий.

Кроме того, при тушении пожара также был повреждён автомобиль МЧС.

Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске
Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске

А ранее сегодня украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске. В результате удара погибла одна женщина, ещё 12 человек пострадали. Огонь охватил четыре верхних этажа дома. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних зданиях и школе.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar