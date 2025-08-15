Хинштейн: При атаке БПЛА на многоквартирный дом в Курске погибла женщина

В результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Курске, где начался пожар, погибла женщина. Огонь охватил четыре верхних этажа дома, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», — написал он в Telegram-канале.

Многоквартирный дом горит в Курске после атаки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Также в результате атаки пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. С раненными работают врачи. Жильцам обещали помочь восстановить жильё.