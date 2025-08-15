Беспилотник ВСУ попал в многоквартиный дом в Курске, там начался пожар
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Курске ночью 15 августа. В результате нападения произошёл пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар в Курске после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, всё случилось около часа ночи. Сначала жители услышали сильный взрыв, после чего в одной из многоэтажек начался сильный пожар. Пламя охватило несколько квартир. На место уже прибыли экстренные службы, людей эвакуируют.
Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших в Курской орбласти пока не было.
Напомним, что днём 14 августа в результате налёта украинских беспилотников на Курскую область ранения получили семейная пара и пенсионер. Один из дронов атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района.
Обложка © Telegram / SHOT