За три часа над регионами России сбили 13 украинских БПЛА

Вечером 14 августа российские средства противовоздушной обороны сбили над тремя регионами 13 украинских беспилотников. Налёт отражали с 17:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — восемь. Ещё четыре дрона уничтожили над Ростовской областью и один — над Республикой Калмыкия.