Регион
15 августа, 07:49

Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске

Обложка © Телеграм / Правительство Курской области

Опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на многоэтажный дом по улице Союзной в Курске. На фото регионального правительства видны разрушенные балконы на четырёх верхних этажах, сгоревшие машины и испещрённый осколками фасад здания, на котром не осталось ни одного целого окна.

«На месте уже активно разбирают повреждённые конструкции», – рассказали в кабмине.

Взрывной волной также выбило стёкла в соседних домах и школе. Среди дясяти пострадавших ребёнок 2010 года рождения. Женщина 45-ти лет погибла на месте. Пострадавшие получат по ₽75 тыс. за частичную потерю имущества и ₽150 тыс. — за полную.

Андрей Бражников
