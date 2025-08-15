Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске
Опубликованы фото последствий удара дрона ВСУ по многоэтажке в Курске
Обложка © Телеграм / Правительство Курской области
Опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на многоэтажный дом по улице Союзной в Курске. На фото регионального правительства видны разрушенные балконы на четырёх верхних этажах, сгоревшие машины и испещрённый осколками фасад здания, на котром не осталось ни одного целого окна.
«На месте уже активно разбирают повреждённые конструкции», – рассказали в кабмине.
Взрывной волной также выбило стёкла в соседних домах и школе. Среди дясяти пострадавших ребёнок 2010 года рождения. Женщина 45-ти лет погибла на месте. Пострадавшие получат по ₽75 тыс. за частичную потерю имущества и ₽150 тыс. — за полную.