Огромная дыра: Появились кадры разрушений после смертоносного удара ВСУ по многоэтажке в Курске

Опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на многоэтажный дом по улице Союзной в Курске. На фото регионального правительства видны разрушенные балконы на четырёх верхних этажах, сгоревшие машины и испещрённый осколками фасад здания, на котром не осталось ни одного целого окна.