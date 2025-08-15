Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске возросло до десяти человек

Количество пострадавших от атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 10 человек, среди которых есть ребёнок. Об этом сообщил с места происшествия временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

БПЛА атаковали дом в Курске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребёнок 2010 года рождения. Наши врачи делают всё, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45-ти лет погибла на месте», — написал он в Telegram-канале.

Атака привела к серьёзным повреждениям дома на улице Союзной. Пожар вспыхнул на четырёх верхних этажах, из-за огня пострадали квартиры. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних домах и школе.

Эксперты оценят, есть ли возможность восстановить дом. Пока людей разместят в пунктах временного проживания или компенсируют аренду жилья. Временно жильцов разместили в соседней школе.

Пострадавшим выплатят компенсации: 75 тысяч рублей — за частичную потерю имущества и 150 тысяч — за полную утрату. Тем, кто полностью лишился имущества, предложат региональную выплату в 195 тысяч рублей.