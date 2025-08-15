ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника

Наибольшее количество атак зафиксировано над Курской областью — 13 БПЛА. В Ростовской области ПВО уничтожили 11 дронов, в Самарской — семь, в Белгородской — шесть, в Орловской — пять. По четыре БПЛА были сбиты над Брянской и Воронежской областями, и по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.