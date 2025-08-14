Встреча Путина и Трампа
14 августа, 04:44

ПВО ночью сбила 44 беспилотника ВСУ над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 13 на 14 августа перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника. В Минобороны РФ заявили, что больше всего вражеских дронов было сбито над акваторией Чёрного моря.

Согласно официальному отчёту военного ведомства, система ПВО отражала вражескую атаку с 20:00 13 августа до 07:00 по московскому времени 14 августа. Из 44 сбитых беспилотников 14 были уничтожены над Чёрным морем, девять – над Волгоградской областью, семь – над Крымом и семь – над Ростовской областью. Также были уничтожены четыре беспилотника над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один – над акваторией Азовского моря.

Пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул после налёта БПЛА
Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по зданию Правительства Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что здание получило незначительные повреждения.

