Пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул после налёта БПЛА

На Волгоградском нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул крупный пожар после налёта украинских беспилотников. О массированной атаке БПЛА сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — цитирует губернатора канал регионального правительства в Telegram.

Сейчас на месте работают пожарные службы, которые борются с огнём. В администрации уточнили, что, по предварительным данным, люди не пострадали.