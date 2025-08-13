В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в телеграм-канале вечером 13 августа.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 13 августа в Волгограде уже закрывали аэропорт. План «Ковёр» действовал в воздушной гавани больше двух часов.