В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полёты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в телеграм-канале вечером 13 августа.
По словам Кореняко, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 13 августа в Волгограде уже закрывали аэропорт. План «Ковёр» действовал в воздушной гавани больше двух часов.