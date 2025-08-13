В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В воздушной гавани Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов, которые вводили для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В период ограничений два воздушных судна, следовавших в Волгоград, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов как наивысшего приоритета.