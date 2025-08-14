Встреча Путина и Трампа
13 августа, 22:15

Второй аэропорт России ограничил полёты для безопасности

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее в целях обеспечения безопасности полётов план «Ковёр» ввели в воздушной гавани Волгограда. Пассажирам, у которых запланированы вылеты, рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Артём Гапоненко
