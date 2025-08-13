В Литве предложили запретить нерегулярные рейсы автобусов в РФ

Литва может ввести запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Белоруссию и Россию с 15 октября. Соответствующее предложение выдвинуло министерство сообщения республики, передаёт латвийский портал LSM.

Причиной возможных ограничений стало увеличение числа пассажиров, следующих в РФ и Белоруссию автобусным транспортом. В ведомстве считают, что это создаёт угрозы для безопасности на внешней границе страны.

«Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, который предусматривает ограничения», — заявил министр сообщения Атис Швинки.

В случае одобрения инициативы нерегулярным перевозчикам запретят пересекать границу Литвы с Белоруссией и Россией. Регулярные рейсы при этом продолжат работу без измений.