В Литве предложили запретить нерегулярные рейсы автобусов в РФ
Литва может ввести запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Белоруссию и Россию с 15 октября. Соответствующее предложение выдвинуло министерство сообщения республики, передаёт латвийский портал LSM.
Причиной возможных ограничений стало увеличение числа пассажиров, следующих в РФ и Белоруссию автобусным транспортом. В ведомстве считают, что это создаёт угрозы для безопасности на внешней границе страны.
«Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, который предусматривает ограничения», — заявил министр сообщения Атис Швинки.
В случае одобрения инициативы нерегулярным перевозчикам запретят пересекать границу Литвы с Белоруссией и Россией. Регулярные рейсы при этом продолжат работу без измений.
