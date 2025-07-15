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15 июля, 09:30

Литва отказала россиянам и белорусам в призовых местах на марафоне. Даже если они придут к финишу первыми

Волна-медиа: Организаторы Вильнюсского марафона не признают победителями россиян

Обложка © freepik / lookstudio

Обложка © freepik / lookstudio

Организаторы марафона в Вильнюсе предупредили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призовые места в состязании, даже если покажут лучшие результаты. Об этом сообщает литовское издание «Волна-медиа».

«Следуя внутренней политике нашей организации и положению о мероприятии, мы не допускаем граждан России и Белоруссии к получению призовых мест не только в чемпионате Литвы по марафону, но и в общем зачёте мероприятия», — говорится в тексте.

По словам организаторов, забег является «закрытым чемпионатом» страны, поэтому призёрами смогут стать только граждане Литвы. Также российским атлетам придётся подписать декларацию о нейтралитете, если они всё же решат принять участие.

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Татьяна Миссуми
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