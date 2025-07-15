Литва отказала россиянам и белорусам в призовых местах на марафоне. Даже если они придут к финишу первыми
Волна-медиа: Организаторы Вильнюсского марафона не признают победителями россиян
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Организаторы марафона в Вильнюсе предупредили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призовые места в состязании, даже если покажут лучшие результаты. Об этом сообщает литовское издание «Волна-медиа».
«Следуя внутренней политике нашей организации и положению о мероприятии, мы не допускаем граждан России и Белоруссии к получению призовых мест не только в чемпионате Литвы по марафону, но и в общем зачёте мероприятия», — говорится в тексте.
По словам организаторов, забег является «закрытым чемпионатом» страны, поэтому призёрами смогут стать только граждане Литвы. Также российским атлетам придётся подписать декларацию о нейтралитете, если они всё же решат принять участие.
Ранее Life.ru писал, что Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поскольку последняя международная судебная инстанция отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова по поводу аннулирования его результатов.