Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте Олимпиады-2014 в Сочи

Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поскольку последняя судебная инстанция отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова по поводу аннулирования его результатов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Теперь они должны возместить судебные издержки на сумму 7 тысяч швейцарских франков (около 7,3 тысячи евро) и выплатить ответчику по 8 тысяч франков в качестве компенсации.