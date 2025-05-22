Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте Олимпиады-2014 в Сочи
Решение по делу Евгения Устюгова оказалось определяющим. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Россия окончательно утратила первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поскольку последняя судебная инстанция отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова по поводу аннулирования его результатов.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Теперь они должны возместить судебные издержки на сумму 7 тысяч швейцарских франков (около 7,3 тысячи евро) и выплатить ответчику по 8 тысяч франков в качестве компенсации.
В результате решения суда сборная России, за которую выступали Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, лишилась золота в мужской эстафете. Первое место перешло к Германии, второе — к Австрии, третье — к Норвегии. В общем зачёте у сборной России осталось 10 золотых медалей, что позволило норвежцам выйти на первое место с 11 золотыми наградами.
Напомним, что Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали, завоёванной им в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи. Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года объявил о двухлетней дисквалификации Устюгова и Слепцовой на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Их результаты за сезон 2013/14 были аннулированы. Слепцова была признана виновной в употреблении остарина, а Устюгов — оксандролона. Дисквалификация Устюгова началась 13 февраля 2020 года, а Слепцовой — 11 февраля 2020 года. В сентябре 2024 года CAS отклонил их апелляции, после чего спортсмены обратились в Федеральный суд Швейцарии.