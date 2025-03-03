Минспорта Украины лишило званий Тимощука, Карякина и Каладзе за связь с РФ

Министерство молодёжи и спорта Украины приняло решение аннулировать спортивные звания ряда известных спортсменов, связанных с Россией. В этом списке оказался тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук и шахматист Сергей Карякин, которые ранее носили звание «заслуженный мастер спорта» на Украине. Указ об этом был размещён на официальном сайте министерства.

Кроме того, звания «мастер спорта международного класса» лишился мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в конце 90-х выступал за киевское «Динамо» в роли защитника. Подобная мера коснулась и Ларисы Жалинской, четырёхкратной чемпионки Украины по академической гребле, которая переехала в Россию в 2024 году. Также звания «мастер спорта» были аннулированы у каратистов Евгения и Дарьи Пилипюк, которые отказались вернуться на Украину в январе 2025 года после участия в соревнованиях в Италии из-за угрозы мобилизации.