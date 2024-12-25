Тимощук жёстко высказался о решении УАФ лишить его завоёванных титулов на Украине

Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех званий и тренерской лицензии. Спортсмен сообщил, что не позволит манипулировать своей карьерой. Заявление Тимощука опубликовали на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — высказался тренер.

Он отметил, что всегда стремился добросовестно выполнять свои обязанности в период карьеры игрока. По его мнению, футбол и спорт вообще не должны становиться средством политических манипуляций.