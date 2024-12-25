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Регион
25 декабря, 17:53

Тимощук жёстко высказался о решении УАФ лишить его завоёванных титулов на Украине

Тренер «Зенита» Тимощук заявил, что не позволит манипулировать своей карьерой

Тренер петербургского ФК «Зенит» Анатолий Тимощук. Фот © ТАСС / Максим Константинов

Тренер петербургского ФК «Зенит» Анатолий Тимощук. Фот © ТАСС / Максим Константинов

Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех званий и тренерской лицензии. Спортсмен сообщил, что не позволит манипулировать своей карьерой. Заявление Тимощука опубликовали на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — высказался тренер.

Он отметил, что всегда стремился добросовестно выполнять свои обязанности в период карьеры игрока. По его мнению, футбол и спорт вообще не должны становиться средством политических манипуляций.

«Как профессиональный спортсмен и человек, для которого репутация футбола — это не просто слова, я никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций», — заявил Тимощук.

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Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил тренера ФК «Зенит» лицензии и титулов ещё в марте 2022 года. Этот шаг был связан с тем, что его деятельность в российском футболе воспринималась как угроза национальным интересам и безопасности Украины. Позже украинский парламент одобрил санкции против Тимощука, включая запрет на его поездки в страну. После этого он обратился в Спортивный арбитражный суд.

Алена Пенчугина
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