Экс-капитан сборной Украины продал футболку за 700 тысяч ради помощи жителям Курской области
Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку «Зенита» ради помощи курянам
Тимощук с футболкой, которую удалось продать за 700 тысяч рублей. Обложка © Telegram / Русский Фанатский Аукцион
Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные за неё средства будут направлены пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.
По данным из открытых источников, на аукционе была продана футболка, выпущенная к матчу петербургского «Зенита» в День памяти жертв блокады Ленинграда. На ней расписался лично Тимощук.
Уроженцу украинского Луцка Анатолию Тимощуку сейчас 45 лет, он является одним из самых титулованных украинских футболистов. В 2007 году присоединился к «Зениту». Вместе с петербуржцами Тимощук стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас он работает помощником тренера в «Зените». На Украине, к слову, его лишили всех регалий и добавили в санкционные списки.
Ранее сообщалось, что ВСУ за всё время своего вторжения в Курскую область потеряли более 15 650 солдат. Кроме того, противник потерял 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 БТР и 786 боевых бронированных машин.