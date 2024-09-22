Экс-капитан сборной Украины продал футболку за 700 тысяч ради помощи жителям Курской области

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные за неё средства будут направлены пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.

По данным из открытых источников, на аукционе была продана футболка, выпущенная к матчу петербургского «Зенита» в День памяти жертв блокады Ленинграда. На ней расписался лично Тимощук.

Уроженцу украинского Луцка Анатолию Тимощуку сейчас 45 лет, он является одним из самых титулованных украинских футболистов. В 2007 году присоединился к «Зениту». Вместе с петербуржцами Тимощук стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас он работает помощником тренера в «Зените». На Украине, к слову, его лишили всех регалий и добавили в санкционные списки.