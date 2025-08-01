Прилетевший в Литву из Белоруссии дрон нашли на полигоне спустя неделю

На полигоне Гайжюнай, в Ионавском районе Литвы обнаружен беспилотный летательный аппарат, который, предположительно, в начале недели вторгся в воздушное пространство со стороны Белоруссии. Информацию подтвердил министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Как утверждает агентство BNS, найденный дрон может быть российским беспилотником Gerbera. Внешне он напоминает иранский боевой дрон Shahed.