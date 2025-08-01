Прилетевший в Литву из Белоруссии дрон нашли на полигоне спустя неделю
На Гайжюнском полигоне в Литве найден дрон, который прилетел из Белоруссии
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На полигоне Гайжюнай, в Ионавском районе Литвы обнаружен беспилотный летательный аппарат, который, предположительно, в начале недели вторгся в воздушное пространство со стороны Белоруссии. Информацию подтвердил министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Как утверждает агентство BNS, найденный дрон может быть российским беспилотником Gerbera. Внешне он напоминает иранский боевой дрон Shahed.
На место обнаружения уже направлены военные следователи и специалисты по разминированию. Изначально беспилотник висел в воздушном пространстве, а позже упал. Поиски БПЛА военными продолжались почти неделю.
А 29 июля в Минске был сбит БПЛА — это первый подобный случай в столице Белоруссии. Следственный комитет республики сообщил, что при осмотре сбитого дрона были обнаружены взрывчатые вещества (тротил) и металлические шарики. На корпусе также имелись надписи на украинском языке.