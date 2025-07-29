Украинские надписи и немецкие детали: Появилось видео с первым сбитым в Минске БПЛА

Следственный комитет Белоруссии представил кадры, на которых видны обломки упавшего в Минске БПЛА, а также сам момент прилёта дрона. На фрагментах объекта присутствуют надписи на украинском языке.

СК Белоруссии опубликовал видео сбитого в Минске БПЛА с украинскими надписями. Видео © СК РБ

Примечательно, что детали сбитого украинского дрона произведены в Германии, о чём свидетельствуют фразы на немецком, которые видны на комплектующих.