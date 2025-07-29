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29 июля, 11:19

Украинские надписи и немецкие детали: Появилось видео с первым сбитым в Минске БПЛА

СК Белоруссии опубликовал видео сбитого в Минске БПЛА с украинскими надписями

Следственный комитет Белоруссии представил кадры, на которых видны обломки упавшего в Минске БПЛА, а также сам момент прилёта дрона. На фрагментах объекта присутствуют надписи на украинском языке.

СК Белоруссии опубликовал видео сбитого в Минске БПЛА с украинскими надписями. Видео © СК РБ

Примечательно, что детали сбитого украинского дрона произведены в Германии, о чём свидетельствуют фразы на немецком, которые видны на комплектующих.

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Напомним, что сегодня в воздушном пространстве Минска был нейтрализован беспилотный летательный аппарат — это первый подобный инцидент для столицы Белоруссии: ранее дроны были замечены исключительно вблизи границ государства. Пресс-служба Следственного комитета Республики сообщила, что внутри сбитого дрона находились тротил и множество металлических шариков.

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Обложка © СК РБ

Ольга Сливченко
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