Украинские надписи и немецкие детали: Появилось видео с первым сбитым в Минске БПЛА
СК Белоруссии опубликовал видео сбитого в Минске БПЛА с украинскими надписями
Следственный комитет Белоруссии представил кадры, на которых видны обломки упавшего в Минске БПЛА, а также сам момент прилёта дрона. На фрагментах объекта присутствуют надписи на украинском языке.
СК Белоруссии опубликовал видео сбитого в Минске БПЛА с украинскими надписями. Видео © СК РБ
Примечательно, что детали сбитого украинского дрона произведены в Германии, о чём свидетельствуют фразы на немецком, которые видны на комплектующих.
Напомним, что сегодня в воздушном пространстве Минска был нейтрализован беспилотный летательный аппарат — это первый подобный инцидент для столицы Белоруссии: ранее дроны были замечены исключительно вблизи границ государства. Пресс-служба Следственного комитета Республики сообщила, что внутри сбитого дрона находились тротил и множество металлических шариков.
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