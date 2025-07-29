Украинский дрон атаковал 50-летнего волонтёра на лодке в Курской области
Хинштейн: Двое мирных жителей пострадали от атаки вражеских БПЛА в курских сёлах
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Украинские беспилотники вновь атаковали населённые пункты в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
В селе Званное Глушковского района пострадал 50-летний волонтёр, перевозивший гуманитарный груз на лодке. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голеностопа. Во втором случае дрон атаковал село Большое Солдатское. Пострадал 67-летний местный житель: у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана головы и повреждение позвоночника. Он находится в тяжёлом состоянии. Оба пострадавших будут доставлены в Курскую областную больницу.
«Наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги!» — отметил Хинштейн и вновь призвал жителей региона соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок в приграничные районы.
А ранее Life.ru рассказывал о 10-летнем герое из Курской области, который защитил российских военных от ВСУ. Серёжа вместе с отцом тайно вынесли из сарая в оккупированном селе патронные ленты украинских солдат, чтобы передать их российским бойцам.