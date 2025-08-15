В Волгограде, Саратове и Тамбове сняли ограничения на полёты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saad Grw
Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова вернулись к привычному графику работы: ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения были введены ночью 15 августа в целях обеспечения безопасности полётов, и, по словам Кореняко, в этот период несколько самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы: три воздушных судна, следовавших в Волгоград, и одно – в Саратов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Это остается нашим приоритетом», – отметил Кореняко.
