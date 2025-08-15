Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 03:54

В Волгограде, Саратове и Тамбове сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saad Grw

Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова вернулись к привычному графику работы: ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения были введены ночью 15 августа в целях обеспечения безопасности полётов, и, по словам Кореняко, в этот период несколько самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы: три воздушных судна, следовавших в Волгоград, и одно – в Саратов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Это остается нашим приоритетом», – отметил Кореняко.

Российская ПВО отразила атаку БПЛА в семи районах Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что ВСУ ночью в пятницу атаковали Сызрань в Самарской области. Всего расчёты ПВО сбили 13 вражеских БПЛА над территорией региона.

Юния Ларсон
