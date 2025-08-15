В Волгограде, Саратове и Тамбове сняли ограничения на полёты

Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова вернулись к привычному графику работы: ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения были введены ночью 15 августа в целях обеспечения безопасности полётов, и, по словам Кореняко, в этот период несколько самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы: три воздушных судна, следовавших в Волгоград, и одно – в Саратов.