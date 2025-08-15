Российская ПВО сбила 13 вражеских беспилотников над Самарской областью
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В ночь на 15 августа Самарская область оказалась под массированной атакой беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, силы ПВО уже уничтожили 13 вражеских БПЛА, однако угроза всё ещё сохраняется.
В регионе введён режим «Ковёр», полностью закрыто воздушное пространство. Для безопасности жителей временно ограничена работа мобильного интернета, на месте работают экстренные службы.
Власти призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Также за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. В результате налёта были пожары в полях, но их быстро потушили. В селе Николаевка в частном доме посекло стены.