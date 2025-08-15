Российская ПВО отразила атаку БПЛА в семи районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область ночью 15 августа. БПЛА уничтожили в семи районах региона, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах», — написал он в Telegram-канале.
В результате налёта были пожары в полях, но их быстро потушили. А в селе Николаевка в частном доме посекло стены. Предварительно, люди не пострадали.
Этой же ночью, 15 августа, БПЛА атаковали многоквартирный дом в Курске. В результате произошёл крупный пожар. Один человек погиб и 10 получили ранения.