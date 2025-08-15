Встреча Путина и Трампа
15 августа, 03:12

Российская ПВО отразила атаку БПЛА в семи районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область ночью 15 августа. БПЛА уничтожили в семи районах региона, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах»,написал он в Telegram-канале.

ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань Самарской области
ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань Самарской области

В результате налёта были пожары в полях, но их быстро потушили. А в селе Николаевка в частном доме посекло стены. Предварительно, люди не пострадали.

Этой же ночью, 15 августа, БПЛА атаковали многоквартирный дом в Курске. В результате произошёл крупный пожар. Один человек погиб и 10 получили ранения.

